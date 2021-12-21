بعد إعلان اعتزاله.. أدهم نابلسي لـ عمرو أديب: قراري لا رجعة فيه وسأسعي لإرضاء ربي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان الأردني أدهم نابلسي كواليس قرار اعتزاله الغناء، قائلًا: “حاسس إن طريق الغناء لم يعد الطريق المناسب لي، لم أستطيع أن أجمع بين الاستمرار في مجال الغناء ورضا الله عز وجل وكنت متردد في اتخاذ هذه الخطوة الصعبة”.

وتابع نابلسي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء اليوم الإثنين: “لم أستطع أن أكون بالمجال وأرضي ربي، لازم الواحد يصلح أخطاءه ويرضي نفسه والله يهدينا جميعًا لأن وجودنا بالحياة ليس عبثًا”.

“بالوقت الحالي بجمع أفكاري لإنهاء تلك المرحلة وبداية مرحلة جديدة أستطيع من خلالها اختيار الأنسب لمستقبلي وتقديم شيء هادف للمتابعين لي”.

وردًا على سؤال الإعلامي عمرو أديب عن احتمالية اتجاه الفنان أدهم نابلسي للغناء الديني، قال الفنان الأردني: “قرار اعتزالي قطعي ولا رجعة فيه، وعايز أبدأ بداية أكون راضي عنها، ولكن لم أحسم حتى الآن تلك المسألة”.

وعن سؤال الإعلامي عمرو أديب له: هل يتعارض مجال الغناء مع إرضاء الله، ليرد الفنان الأردني أدهم نابلسي: “كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة والهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو إرضاء وعبادة رب العالمين”.

وأضاف الفنان الأردني أدهم نابلسي: “أنا لا أخلو من الأخطاء، ولكن لو ربنا أحياني سأحاول تصحيح تلك الأخطاء مستقبلًا لأكون في حال أفضل، وتأثير المجال الفني على حياتي الشخصية والعائلية لم يكن بالشيء المناسب لي”.

أدهم نابلسي يعلن اعتزاله

أعلن الفنان أدهم نابلسي اعتزاله للغناء، وذلك عبر نشره فيديو نشره على قناته الرسمية بموقع يوتيوب

قال نابلسي في الفيديو أن كل شخص يجب أن يكون له حلم وهواية ولكن الأهم أن يتوافق ذلك الحلم مع رضاء الله.

وعبر عن سعادته بقرار اعتزال الغناء حيث قال “الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت بحاول احققه بصراحة ما بيرضي رب العالمين وأغلب الناس القراب مني عارفين أن هيجي يوم واوقف وجه هذا اليوم والخبر السعيد جدا إني اعتزلت الغناء وأتمنى استمرار دعمكم”

كما أكد نابلسي على أن هدف وجودنا في الحياة هو العبادة مستعينًا بالآية القرآنية “وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون” وأعلن اعتزاله نهائيًا للفن.

مايا دياب تهاجم أدهم نابلسي

علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على تصريحات الفنان الأردني الشاب أدهم نابلسي الذي أعلن اعتزاله الفن خلال الساعات الماضية، والذي أشار فيها إلى حرمانية الفن.

وكتبت مايا دياب رأيها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلًة: الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه، رافعةً هاشتاج الفن مش حرام.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هاشتاج مايا دياب، وقالت إحدى المتابعات: “لو فضل شاكر و أدهم النابلسي يعملو ديو يا طيبة”، وكتب اَخر: “كل يوم بتأكد اكتر انه المسلمين ماخدين الإسلام اسم بس مش فعل ولا فاهمين الدين “.

يذكر أن أدهم نابلسي هو مغني أردني بدأ حياته الفنية من خلال المشاركة في برنامج “أكس فاكتور” ووصل إلي التصفيات النهائية ولكن لم يحالفه الحظ للفوز باللقب ومن ثم قدم أغنية “هو الحب” التي حصلت على 100 مليون مشاهدة.

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