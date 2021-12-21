روبي: أحب ارتداء الملابس الرجالي لأنها مريحة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت الفنانة روبي عدم حبها لارتداء الأزياء الملفتة في حياتها اليومية.

أوضحت روبي في تصريحات لبرنامج “MBC Trending” أن ذوقها في الملابس كفنانة يختلف عن شخصيتها في الواقع، مشيرة إلى أن شخصية رانيا – اسمها الحقيقي- تميل إلى عدم تنسيق ملابسها والذوق الصبياني، بحسب تعبيرها.

أضافت أن شخصيتها الفنية “روبي” تحتم عليها الاهتمام بالأناقة والملابس الملفتة والأحذية ذات الكعب العالي، لكن بعيدا عن الأضواء تميل لارتداء القمصان والبلوفرات مع الجينز، ويميل ذوقها إلى ملابس الرجال لأنها مريحة بشكل أكبر.

View this post on Instagram A post shared by MBCTrending (@mbctrending)

يذكر أن روبي يعرض لها حاليا فيلم “برا المنهج” من بطولة ماجد الكدواني وتأليف وإخراج عمرو سلامة.

اقرأ أيضا

مايا دياب تعلق على اعتزال أدهم نابلسي: الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه

أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الغناء: حلمي لا يرضي رب العالمين (فيديو)

أول تعليق من ماجد المصري بعد بكائه مع ابنته بعد انتهائه من عقد قرانها (فيديو)

“ملبستش لبس خارج زي مودة الأدهم ومستقبلي بيضيع”.. حنين حسام تنهار أمام المحكمة