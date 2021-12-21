عمرو أديب عن الدواء الجديد لمصابي كورونا: ” شيء لا يصدقه عقل وهيغير قواعد اللعبة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عقب الإعلامي عمرو أديب على الدواء الجديد لعلاج أعراض فيروس كورونا، قائلًا: “سحر هيغير قواعد اللعبة”.

أضاف أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء اليوم الإثنين، إن مصر وقعت عقد استيراد دواء كورونا الجديد الذي أصدرته شركة “استرازينكا”، وتابع: “أتوجه بالشكر للقائمين على هذا الاتفاق العظيم”.

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وواصل مقدم برنامج “الحكاية”: “الدواء سيكون متاحًا قريبًا في مصر، وهو من أهم الأدوية الموجودة في العالم وتم توقيع العقد لإتاحة الدواء في مصر”.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب أن هذا الدواء سيغير المعادلة في العالم، مضيفًا: “الدواء هينزل من الشركات العالمية، منها استرازينكا التي بدأت تصنيع دواء يمكنه أن يجعل حياتك أفضل بكثير عندما تصاب بفيروس كورونا”.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: “الشركات الكبرى مثل فايزر واسترازينكا وصلت لسحر وهو أقراص يمكن تناولها في بداية الإصابة بفيروس كورونا تؤدي إلى الشفاء في أيام”، متابعا: “شيء لا يصدقه عقل”.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب: “كنا من سنة بنشوف ثلاجات نقل الموتى في أمريكا وهي تقف أمام المستشفيات”، متابعا: “دائما الدواء لا يصل للمواطنين بسرعة مثلما حدث في اللقاح”.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.

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