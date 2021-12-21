أسرار النجوم: نجوى فؤاد خانها زوجها و صديقتها المقربة خطفته منها فحضرت يوم الفرح وقدمت لهما أغرب هدية!.. لن تتوقع ماهي؟

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مرت الفنانة والراقصة الإستعراضية نجوى فؤاد، بالكثير من المواقف العصيبة في حياتها الشخصية، واجهتها بقوة لكنها أثرت بالسلب على صفو حياتها، وبعد فترة كبيرة من الغياب عن الظهور الإعلامي والتلفزيوني، روت «نجوى» خلال في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، كثير من كواليس حياتها. تحدثت الفنانة خلال البرنامج، عن قصة تعرضها للخيانة من أحد أزواجها مع إحدى صديقاتها المقربات، إذ قالت: «تعرضت للخيانة والتي كانت أقسى ما وصلت إليه في حياتي، فقد كنت أحبه لدرجة كبيرة، لمدة 8 سنوات، وانتهى بوضع غلط».وعن كواليس الواقعة، قالت نجوى فؤاد: «بقول ربنا يديها الصحة ويخليلها ولادها وكان قسمة ونصيب، كان وضع خيانة، بدأت أغلط كتير في حياتي، وكنت وقتها نجمة كبيرة ومشهورة». نجوى فؤاد: رقصت في فرحهم زي الحمامة المذبوحة كان الوضع الذي وضعت به الفنانة لا تحسد عليه أبدًا إذ اضطرت للرقص في حفل زفاف صديقتها وزوجها السابق: «اتحطيت في أمر واقع، وقلت لازم افصل وكان فاضل في عقدي 15 يوم، بصيت لقيت الصالة فاضية، ولما سألت إدارة الفندق، قالوا وزارة الخارجية حاجزة المكان هنا للعشاء، روحت البس ولما رجعت لقيت الصالة مليانة بكل صحابي اللي اعرفهم، وهو وهي وكتبوا الكتاب، أحلى ما رقصت في حياتي حتى الفرقة والبنات، ربنا اداني دفعة رهيبة زي الحمامة المذبوحة». نجوى فؤاد: مفيش امرأة خانت بدون جرح عانت الفنانة من حالة نفسية سيئة عقب حفل الزفاف، إذ قالت: « بعد كدة تعبت ورقدت، كنت موجوعة علشان كنا سعداء في حياتنا، بخلاف الفترة الاخيرة في حياتي، الخاين خاين والغدار غدار، مفيش امرأة خانت غير بعد ما تتجرح، الراجل بيخون من غير مبررات».