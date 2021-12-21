فن ومشاهير

أسرار النجوم: اتفرج.. بطلة مسلسل « الكبير أوي » كبرت وأصبحت نسخة طبق الأصل من ياسمين عبد العزيز والجمهور : فولة واتقسمت نصين! ( صور )

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

الرياض - محمد الاطلسي - تصدر اسم الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مؤخراً بعد أول ظهور إعلامي لها، بعد أزمتها الصحية. وفي سياق متصل تداول ناشطون مقاطع فيديو للشابة روان عاطف، أٌخذت من حسابها في تطبيق تيك توك، وأظهرت مدى التشابه الكبير بين روان وياسمين، ولم يقف الأمر عند الشبه الكبير بينهما بالشكل، بل تعداه إلى التشابه الكبير بينهما في طريقة حديثهما وخفة ظلهما

يُشار إلى أن روان عاطف هي فنانة شابة شاركت من مواليد عام 1996، شاركت في عدد كبير من المسلسلات إلا أن الجمهور استذكرها مؤخرًا من خلال دورها في مسلسل "الكبير أوي" بأجزائه الثلاثة إلى جانب الفنان أحمد مكي، ومن أبرز التعليقات حول هذا الأمر كانت: "استنى كده هو انتى اشلى اللى فى مسلسل الكبير أوى؟ ده انا حبيتك اكتر والله".

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ba6fde874.jpg

27afc81d8a.jpg

اقرأ أيضاَ :

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا