“مليش علاقة بقناة الجزيرة”.. أول رد من المطربة دينا حسين المتهمة بـ”الإساءة لفنانات مصر”

ابو ظبي - احمد الجزار - نفت الفنانة دينا حسين الشهيرة بـ”دليلة”، صاحبة الفيديو المتداول حول «تنازلات الفنانات»، صلتها بقناة الجزيرة القطرية، مشددة على أنها تكن وافر الاحترام لمصر وفنانيها.

وقالت دينا حسين، في مقطع فيديو متداول، إن صفحة الجزيرة على «فيسبوك» أعادت نشر مقطع فيديو لها من العام الماضي، كانت تتحدث فيه عن موقف ضايقها من أحد المنتجين.

واعتبر اتحاد النقابات الفنية تصريحات دينا حسين تشهيرا بسمعة فنانات مصر، فيما أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من «يعلقون مشكلاتهم النفسية على شماعة الفن».

وقالت دينا حسين في مقطع فيديو: «أنا دينا حسين صاحبة الفيديو الذي ظهر منذ عام وما زال يظهر حتى الآن، ولا أعرف لماذا يتم نشر الفيديو مرة ثانية اليوم، فهذا الفيديو كان منذ عام وكنت أفضفض فيه مع أصحابى مع الناس التي أحبها، وكنت أشتكى من شخصية معينة في شركة إنتاج، ولم أذكر أي اسم».

أضافت: «أخرجت كلامى في فيديو والفيديو انتشر، وخرجت في برنامج مع ريهام سعيد وقلت إنه ليس كل الناس سيئة، ومصر هي هوليود الشرق وأم الدنيا وهى من صنعت الفن من الأساس، فمش أنا حتة عيلة من ستتحدث وتعقب على مصر وفنانين مصر، فأنا عقبت على مشكلة أواجهها».

تابعت: «مر على هذا الفيديو عام، فلماذا يظهر الآن لا أعرف، وأنا واحدة شغالة في أمان الله ومن خير بلدى ورزقى كله في وطنى وحياتى كلها في بلدى فكيف أهاجم في البلد التي أعمل فيها؟».

وواصلت: «أنا لم أخطئ في حق بلدي ولن أخطأ في حقها ولم أخطأ في الفن، وتحدثت عن شيء معين كان مضايقنى وتصححت لى المعلومة ونزلت أغنيتي واحتفلنا وأعيش دنيتى بشكل طبيعى، فليس لى علاقة تماما بنشر الفيديو الآن مرة ثانية وبريئة من هذا الأمر».

اتحاد النقابات يهاجم صاحبة الفيديو: تنال من سمعة فنانات مصر

وقبل ساعات، أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية بيانًا استنكر فيه تصريحات «غير لائقة وغير مسؤولة» من مطربة دون أن يسمها، معتبرا أنها «تنال من سمعة فنانات مصر».

جاء في البيان: «تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسئولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها أحد القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الاعلامي فرصة لاطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة».

أضاف: «إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر».

تابع البيان: «لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة والتريند دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين».

وختم البيان: «هذا وسوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية للتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير».

أشرف زكي: ستنتخذ الإجراءات القانونية لردع هؤلاء الأشخاص

ودخل أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على خط الأزمة، وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نجد كل فترة فيديوهات مدسوسة على قنوات موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب من بعض الباحثين عن الشهرة والتريند تهين الفن ومصر، ويتحدثون عن الفن بشكل مسيء وأن أي فنانة عليها تقديم تنازلات لتحقق شهرة».

وأشار إلى أن زوجته وأخته ممثلتان، فضلًا عن أن ابنته مساعد مخرج، مضيفًا: «ما يقال عيب في بلد يضم أم كلثوم وشادية وكل الأساطير العظيمة، نحن نستنكر تلك التصريحات، لا أعلم صاحبة الفيديو بصورة شخصية ولا يعلمها أحد من الزملاء، لكنها تبحث عن أي نوع من الجذب، ونحن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لردع هؤلاء الأشخاص الذين يعلقون على شماعة الفن كل مشكلة نفسية عندهم».

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