“تكسير بالجسم ومشاكل بالجيوب الأنفية”.. شيكو يكشف تطورات حالته بعد إصابته بكورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان الشاب شيكو، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، ووجه نصيحة لمتابعيه، كما تحدث عن مصير مسلسله الجديد ”اللعبة 3“ بعد مرضه.

وقال شيكو : ”حالتي الصحية مستقرة تماما، وأعاني فقط من بعض الأعراض البسيطة المتعارف عليها لفيروس كورونا، ومنها تكسير الجسم، ومشاكل في الجيوب الأنفية وغيرها، وحاليا أخضع للراحة والعزل المنزلي، حيث لا تحتاج حالتي الذهاب إلى المستشفى، وأتناول بروتوكول علاج فيروس كورونا بحسب وزارة الصحة، وأتابع بشكل دوري مع الطبيب المعالج للسيطرة على أي مضاعفات”. وذلك فقًا لتصريحاته لـ”فوشيا”

وعن سبب إصابته، قال: “حتى الآن لا أعرف سبب الإصابة، وأعتقد أن أغلب من يصابون بالفيروس لا يعرفون من أين التقطوا العدوى، ولكني شككت في الأمر بعدما ظهرت علي بعض الأعراض، التي تشبه في الحقيقة البرد العادي، وحرصت على الاطمئنان وعلى الفور قمت بإجراء مسحة طبية للتأكد، وللأسف جاءت النتيجة إيجابية، وعزلت نفسي بعدما عرضت حالتي على الطبيب الذي وصف لي العلاج، ومن المفترض أن أخضع لمسحة طبية جديدة بعد حوالي أسبوع”.

ووجه شيكو، نصيحة لجمهوره وأصدقائه، قائلا: ”أنصح الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وأن لا يتجاهل أحد الأعراض التي قد تظهر عليه خصوصا أنها تتشابه مع دور البرد المتعارف عليه، وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، وحتى لا ينقل أي شخص العدوى دون علم، وفي النهاية طلب من الجميع الدعاء له بالشفاء وخروجه من تلك الأزمة الصحية“.

وأكد شيكو، أنه قد أخبر فريق عمل مسلسله الجديد ”اللعبة 3“ الذي يتم تصويره، بحالته الصحية، وبالتالي تم تأجيل مشاهده لحين إتمام شفائه، وعودته من جديد لحياته الطبيعية.

مسلسل ”اللعبة 3″، تدور أحداثه في إطار كوميدي من خلال لعبة يخضع لها صديقان، ويتسابقان من أجل الفوز، ويقع كل منهما في مشاكل بسببها، والمسلسل من بطولة شيكو، وهشام ماجد، وميرنا جميل، ومي كساب، ومحمد ثروت وإخراج معتز التوني.

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