سلاف فواخرجي توضح تفاصيل حالتها بعد إصابتها بفقدان بصر مؤقت في حادث بمسسل “عنبر 6”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن تطورات حالتها بعد أن كشفت مؤخرًا في تصريحات تليفزيونية لأحد البرامج عن فقدانها للبصر لما يقرب من ساعة في مسلسل “عنبر 6” الذي يعرض حاليًا على شاهد، بعد تعرضها لحادث بالكواليس.

ورغبت الفنانة السورية بالتوضيح بعد تداول القصة بحسب ما ذكرت بشكل مختلف عما تحدثت به في إطلالة تلفزيونية.

وأكدت فواخرجي أنها لم تكن ترغب بالإعلان عن الحادث الذي وصفته بأنه لم يكن سهلاً لولا سؤال المذيع الذي أخذ المعلومة من أحد العاملين بالمسلسل. معربة عن سعادتها ويقينها بلطف الله ورعايته والذي أنقذها مما حصل.

وفي توضيحها الذي بدأته بأنها بخير؛ قالت فواخرجي إن الحادث أثر على بصرها بعض الوقت، وترك آثاره النفسية بداخلها، كما أنه ترك مكانه جرحا ما زالت تعالجه، ولم تكن ترغب بالإعلان عنه، وهو ما فعلته الشركة المنتجة التي تكتّمت على الحادث آنذاك، وبقي محيطها الضيّق فقط على علم بما حدث معها.

وأضافت أنها خلال الإطلالة الإعلامية أجابت عن تساؤل حول الحادث، وروت تفاصيله بنفسها، وهي بأحسن حال. لكن البعض أخذ جزءا من كلامها، وكتب عناوين تلفت نظر القرّاء، وتزيد من عدد ”اللايكات“ بحسب تعبيرها. مستنكرة أن يتم الاستعانة بصورة قديمة لها خلال وعكة صحية سابقة مرت بها قبل نحو ثلاث سنوات لا تمت لواقع الحادث الحالي بصلة، مشيرة إلى أنها ستعتبر ما حصل عن حسن نية، ومن دون وعي ممن نشروا هذه الصورة.

وفي ختام توضيحها وجهت فواخرجي رسالتها للجمهور الذي غمرها بمحبة كبيرة، من خلال السؤال عنها، والخوف عليها.

وكانت فواخرجي قد كشفت عن تعرّضها لحادث كبير عبر لقاء إعلامي خلال تصويرها أحد مشاهد مسلسل ”عنبر6″، حيث سقط السقف عليها وفقدت النظر لفترة ليست بالقليلة في موقف اعتبرته أنه من أصعب المواقف التي مرت في حياتها، واستعادت بصرها تدريجيا.

يشار إلى أن ”عنبر6“ مسلسل مشترك من 12 حلقة، يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما العربية منهم سلاف فواخرجي، صبا مبارك، آيتن عامر، فاطمة البنوي وغيرهن.

وتدور أحداث العمل خلف أسوار أحد السجون النسائية، وبين المخطئة والمظلوم تدور حكايا حول المجتمع، والجوانب الإنسانية، والحياتية المختلفة.

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