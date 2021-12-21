تلقى الدعم من وائل كافوري واتهم بالاعتداء على ملحن.. محطات في حياة أدهم نابلسي بعد اعتزاله

ابو ظبي - احمد الجزار - أدهم نابلسي أثار ضجة كبيرة مساء أمس بعد إعلان اعتزاله الفن والغناء، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث بعد اعتزاله المفاجيء، ونتستعرض إليكم أبرز المعلومات والمحطات في حياة أدهم نابلسي قبل إعلانه الاعتزال.

معلومات عن أدهم نابلسي بعد ضجة اعلانه الاعتزال

وبدأ أدهم نابلسي حياته الفنية بعد مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب “إكس فاكتور” في عام 2013، وتلقى دعم كبير من الفنان وائل كفوري في البرنامج، وانضم إلى فريقه ونافس في النهائيات، ولكنه خسر اللقب، وانطلق في مسيرته الفنية بعد البرنامج مباشرة، وقدم عدة أغاني ناجحة في تلك الفترة، وتلقى دعم من عدد من الفنانين أبرزهم وائل كفوري وإليسا في بداية مسيرته الفنية.

إليسا تدعم أدهم نابلسي في حفلاتها

وشارك أدهم نابلسي النجمة إليسا في حفلها بمهرجان قرطاج، وقدمته للجمهور معها على المسرح، وشارك معها في أغنية على المسرح، وتلقى دعم خاص منها في بداياته الفنية، وطرح أدهم نابلسي عدة أغاني شهيرة في مسيرته القصيرة ومنها “هو الحب” التي حققت أكثر من 250 مليون نسبة استماع على يوتيوب في 3 سنوات، وأغنية “مش عيب” بالإضافة إلى أغنيته الوحيدة باللهجة المصرية “حان الآن” التي حققت أكثر من 106 مليون مشاهدة في عام من طرحها على يوتيوب.

وكانت آخر أعمال أدهم نابلسي قبل الاعتزال في أغنية “أمي” في عيد الأم بعام 2021، وسبقها فيديو كليب أغنية “خايف” في فبراير 2021، وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه، وسبق أن قدم أدهم نابلسي الأغاني الدينية في بداية مسيرته، وذلك في أنشودة “شفيع الناس” في 2014.

أدهم نابلسي متهم بالاعتداء على مدير أعماله

وواجه أدهم نابلسي أزمة في مسيرته الفنية بعد وقوعه في خلاف مع مدير أعماله السابق الملحن رامي الشافعي، واتهم نابلسي مدير أعماله بتسريب أغانيه وأعلن انفصاله الفني عنه، واتهمه الأخير بخطفه والاعتداء عليه، وكانت تلك الازمة من أبرز الأحداث التي شغلت الجمهور عن أدهم نابلسي في عام 2018.

اعتزال أدهم نابلسي الغناء

وأعلن أدهم نابلسي الاعتزال اليوم في فيديو مفاجيء على يوتيوب قالبه:”ظهرت في هذا الفيديو لكي أكشف عن خبر سعيد جدا بالنسبة لي وأعتقد أنه سوف يكون سعيد بالنسبة لكم، كل شخص لديه أهداف وأحلام في حياته ودائما يحاول أن يحققها، لكن هل يسأل البعض نفسه بعدما يحقق هذه الأهداف ماذا يفعل بعد ذلك، وهذا ما فكرت فيه، فالهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هناك من يغفل عنه وأنا منهم، فنحن هدف وجودنا في الحياة هو إرضاء رب العالمين.. هذا هو الخبر السعيد جدا، أنا اعتزلت الغناء وبشكركم على دعكم المستمر واتمنى أن يستمر هذا الدعم في المستقبل وأن تشاركوني رحلتي الجديدة، وشكرا على كل هذه السنين، وأتمنى أن يكون القادم أفضل”.”.

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