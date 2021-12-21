30 ديسمبر.. عمرو دياب يحيى حفلاً غنائيًا فى موسم الرياض

كشف النجم عمرو دياب عن إحياء حفل جديد له ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك علي مسرح أبو بكر سالم في بوليفار رياض سيتي، ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض بوستر الحفل، عبر موقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :" ومالُه لو ليلة تُهنا بعيد بصوته .. وسبنا كلّ الناس..الهضبة عمرو دياب جاي بحفلة بيولِّع فيها الأجواء في بوليفارد رياض سيتي يوم 30 ديسمبر".

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