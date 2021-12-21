ننشر القصة الكاملة لـ أزمة مايا دياب و أدهم نابلسى

أعلن المطرب الأردني أدهم نابلسي نجم برنامج المواهب الشهير “ذا اكس فاكتور”، اعتزاله الغناء بشكل نهائي وذلك عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال أدهم النابلسي: “خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك”.

وأضاف: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر".

وتابع: “بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي احققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا”.

واختتم أدهم نابلسي: “بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على الطبيعة”.

ثم أثارت الفنانة مايا دياب جدلا كبيرا خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد هجومها على الفنان أدهم نابلسي،

تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ترد فيه بطريقة غير مباشرة على اعتزال أدهم نابلسي اليوم.

وقالت مايا دياب: "الفن مش حرام، الحرام إنكم فيه" .

ولذلك هاجمها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد هذه التصريحات ، خاصة محبى وجمهور الفنان أدهم نابلسي.