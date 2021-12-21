خاصمت النوم لشرين عبد الوهاب تقترب من٦ ملايين مشاهدة بعد طرحها على...

أقتربت أغنية “ خاصمت النوم " للفنانه شرين عبد الوهاب من تحقيق ما يقرب من ٦ ملايين مشاهدة بعد طرحها على قناة روتانا على موقع ” يوتيوب " .

وبالرغم من طرحها منذ ما يقرب من أسبوع إلا أن الأغنية التريند رقم ٥ على موقع “يوتيوب ” بعد تحقيقها نجاحا كبيرا .

أغنية “خاصمت النوم” فهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

تقول كلمات الاغنية :"بعدك مارتحتش يوم .. ونسيت وخاصمت النوم .. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك .. هكدب لو قولت بخير .. بصراحه انا وجعي كبير .. متقولش ان انتا نستني وعادي وهنت عليك”.

يرضيك يعني اعيش مافيش ولا اي حاجه نفعاني عشان انساك .. منا اصلا روحي معاك .. انساك ازاي وبأيه .. ريح قلبي قول حلول خلينا نرجع تاني بلاش وداع .. وكفايه وقت ضاع .. ما البعد بنتعب فيه”.

"خاصمت النوم" كلمات : عمرو المصري ، وألحان : عمرو الشاذلي، وتوزيع و مكس : عمرو الخضري، جيتار : مصطفى نصر.