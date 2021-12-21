أسرار النجوم: على الهواء .. الفنانة اصالة تطالب طليقها طارق العريان بالاعتناء بأبنائها.. اتفرج رد مفاجئ للأخير .. مافعله لا يصدق؟

الرياض - محمد الاطلسي - رد المخرج المصري طارق العريان على مطالبة طليقته أصالة نصري له في الفترة الماضية بالاهتمام بأبنائه وذلك على الهواء أثناء لقائها بـ "برنامج حبر سري" المعروض على قناة "القاهرة والناس". وجاء رد طارق بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال صور لتوأمه (آدم وعلي) نشرها على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وأشار خلالهم إلى أنه أمضى عطلة نهاية الأسبوع معهما.

وبدا أن الصور جاءت من أجواء الميلاد، حيث ظهر الطفلين أمام شجرة الميلاد المزينة وبجانبهما طفل آخر، وعلّق العريان على الصورة قائلًا: “العطلة الأسبوعية مع أطفالي”. وتفاعل مع الصور التي قام بنشرها طارق العريان العديد من النجوم من بينهم الفنانة نادية الجندي، وكذلك منى ممدوح وبسمة داوود. يُذكر أن الفنانة أصالة قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن المخرج طارق العريان في شهر يناير من العام 2020 وذلك بعد زواج استمر لأكثر من 13 عاما.

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