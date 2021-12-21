روبى تكشف كواليس العمل مع أحمد حلمى في فيلم ” برا المنهج”

تحدثت النجمة روبى، عن شخصيتها في فيلم " برا المنهج" و سبب موافقتها على المشاركة فى الفيلم، وعن كواليس فيلمها الجديد "العيل".

وقالت روبى، في أحد اللقاءات التلفزيونية،:" الفيلم قصته حلوة جدا وقبلت الفيلم عشان بطولة طفل صغير عنده 7 سنين وده جديد وأنا بهتم بكل جديد و الولد اللى في الفيلم من سن بنتى اهتم بمشكلة اهتم بيفكر إزاى عشان كده قبلت الفيلم".

كما تحدثت عن كواليس تصوير فيلم العيل مع النجم أحمد حلمى، قائلة:" اتشرفت طبعا بالعمل مع أحمد حلمى وخدت من خبرته و براقبه كتير في الشغل و خبرة حلوة مع مخرج عبقرى هو شاكر خضير".

وأضافت روبى، في حديثها:" أنا كأم عندى مشكلة في جروب الماميز وبفكر تقديم قريب من حياتى الشخصية العمل يجسد إلى حد ما جزء من حياتى، و عندى ألبوم جديد هينزل في الصيف المقبل".

فيلم "برا المنهج" عرض عالمياً للمرة الأولى فى ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الافتتاحية، وهو بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه.

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