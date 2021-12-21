يحيى الفخرانى يضع بصمته على جدار المشاهير بالسعودية

أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض على موقع التواصل الإجتماعى “ تويتر ” عن وضع الفنان يحيى الفخرانى بصمته على جدار المشاهير فى بوليفارد رياض سيتى . ونشر الحساب الرسمى لموسم الرياض صورة للفنان يحيى الفخرانى معلقا عليها “ مشاركة الممثل القدير يحيى الفخرانى لبصمته ، وتوثيقها على wall of fame فى بوليفارد رياض سيتى ”

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