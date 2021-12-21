وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة سياحية لفريق Magic on Ice لزيارة منطقة...

في إطار رعاية وزارة السياحة والآثار للعرض العالمي Magic on Ice والذي يقام لأول مره في مصر خلال الفتره من ١٦ وحتي ٢٥ ديسمبر الجاري بالصالة المغطاه بإستاد القاهرة الدولي، نظمت الوزارة رحلة سياحية لأعضاء الفريق لزيارة منطقة أهرامات الجيزة.

ومن جانبه، أشارت الأستاذة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذة الرحلة تأتي في إطار البرنامج السياحي الذي تنظمه الوزارة لأعضاء الفريق لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر، مشيرة إلى أن أعضاء الفريق أعربوا خلال هذة الرحلة عن سعادتهم بمشاهدة الأهرامات باعتبارها من أهم المباني المعمارية التي شيدها المصري القديم، وخاصة الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية تسجيلا لهذه الزيارة.

وأضافت أن الوزارة تحرص على الاستفادة من هذا الحدث الذي يُقام بمصر والذي يحظي باهتمام كبير من الأطفال والكبار في الترويج للمقصد السياحي المصري من خلال تنظيم زيارات لأعضاء الفريق في العديد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر لإثراء تجربتهم في مصر وتعريفهم على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية بالإضافة إلى تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.