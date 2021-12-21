نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مجموعة صور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". و بدت "نوال الزغبي" بإطلالة مثيرة وجريئة، حيث ارتدت فستان شيفون مكشوف ولافت باللون الأسود، ما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الرشيق الممشوق. و علقت نوال الزغبي قائلة:" مرحبا من بيروت "

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