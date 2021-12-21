شاهد.. سيرين عبد النور وابنها يحتفلان بالكريسماس

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت سيرين عبد النور مع ابنها وهم يضعون فلتر الكريسماس مما اثار اعجاب متابعيها.

يذكر ان سيرين عبد النور تصدرت مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد ظهورها برفقة زوجها في برنامج “أبلة فاهيتا”.

ووجهت أبلة فاهيتا سؤالا ضمن لعبة "سؤال وعقاب" للفنانة سيرين عبد النور حول “من هى الفنانة التى كانت أجمل قبل عمليات التجميل؟”، لتفاجأ بها ترفض الإجابة وتختار العقاب الذى كان الرقص 10 بلدي بـ حزام شاكيرا.

وفاجأت سيرين عبد النور الجمهور برقصها 10 بلدي بـ حزام شاكيرا على أغنية بونبوناية وذلك خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية أون اى.

وكشفت سيرين عبد النور، أن مهنتها الأساسية عارضة أزياء ثم دخلت مجال التمثيل والغناء.

وأشارت سيرين عبد النور، إلى أن أصعب شيء واجهها خلال عملها بمهنة عارضة الأزياء كان سيرها على وتيرة واحدة دون تغيير أو تجديد وكانت خلال فترة التدريب والتجهيزات تضع شيئًا على رأسها للحفاظ على توازنها خلال تقديمها عرض الأزياء.

وقالت سيرين عبد النور إن البعض غضب منها بعد تسمية ابنها كريستيانو وليس ميسي، معقبة " أنا مليش فى الكورة وسميت ابنى كريستيانو علشان اسم له معانى حلوة كتيرة.

وطالبت سيرين عبد النور جمهورها وذلك خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية أون اى بعدم الانزعاج منها بسبب اسم طفلها كريستيانو، قائلة " المرة الجاية لو جبت ولد تانى هسميه ميسى تكرم عينكم " .