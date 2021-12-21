تامر حسنى يصل دبى ويستعد لإحياء حفل غنائى فى إكسبو 2020

وصل مساء أمس النجم تامر حسنى إلى دبى استعدادا لإحيائه حفل غنائى ضخم هناك بعد غدا الخميس، سيتم إقامته فى ساحة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي وينتظر جمهور تامر حسنى هذا الحفل الكبير هناك، منذ بداية الحفلات فى إكسبو 2020 دبى، وشارك فى هذه الحفلات عدد كبير من نجوم الطرب فى الوطن العربى منهم محمد حماقى وعبد الله الرويشيد وغيرهما.

كان النجم تامر حسنى قد أعرب عن سعادته بإحياء حفل غنائى فى "ميدل بيست" ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة السعودية، مؤكدا أنه حقق رقما قياسيا جديدا فى حياته، مقدما الشكر للجمهور السعودى على حسن الاستقبال.

ونشر تامر، لقطات من الحفل، الذى أقيم ليلة السبت الماضى، وقدم خلالها عددا من أغانيه الجديدة والقديمة التى تفاعل معها الجمهور، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "حفلة الرياض اليوم بالمملكة السعودية، رقم قياسى جديد فى حياتى وجمهور حماسه مش عادى، أحلى استقبال من حبايب قلبى الجمهور السعودى الحبيب".

وكان النجم تامر حسنى قد طرح الشهر الماضى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "قد التحدى"، على موقع يوتيوب، وتبرع بهذا العمل لذوى الهمم ضمن مبادرة يوم التحدى، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد عادل، والكليب من اخراج خالد الشوربجى.

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