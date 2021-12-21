محمد محمود عبد العزيز يوثق عقد زواجه فى فرنسا

أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، زواجه رسميا، حيث وثق عقد زواجه فى فرنسا، بحضور شقيقه كريم، معربا عن سعادته بهذه الخطوة، موجها رسالة إلى والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، قائلا: "أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم ان حضرتك ما بتفارقنيش بس بجد دى من أكتر المواقف اللى كان نفسى تحضرها معايا".

رسالة إلى أبى الغالى.. أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم ان حضرتك ما بتفارقنيش بس بجد دى من أكتر المواقف اللى كان نفسى تحضرها معايا، رسمياً مستر أند مسز عبدالعزيز، اللهم لك الحمد والشكر، لقد تزوجنا بفضل الله شرعاً وقانوناً أمام الله وأمام الجميع، الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير".

اللهم اكرمنا واكتب لنا الخير وابعد عنا أى شر وارزقنا بفضلك بما ينفعنا وتعرف انه خير لنا فأنت الرزاق الكريم وعلام الغيوب وما تجود به علينا افضل بكثير مما نتمناه لأنفسنا، دعوات حضراتكم وربنا يفرح قلوبكم جميعاً ان شاء الله".

وسبق وتحدث الفنان محمد محمود عبد العزيز إلى متابعة من خلال خاصية الأسئلة والأجوبة على صفحة إنستجرام الخاصة به، وجاوب الفنان على كثير من الأسئلة التى تشغل بال متابعيه، حيث أشار إلى أنه من المقرر أن يتزوج قريبًا، وعن خطيبته سارة قال إن جنسيتها جزائرية فرنسية، وذلك بعدما لاحظ متابعة تحدثها بالفرنسية.

وبخصوص أعماله الفنية قال إنه يحاول أن يختار الأفضل حتى إذا كان الدور الصغير، قائلا: "طبقت نظرية الصغير مصيره يكبر"، مشيرًا إلى أن الاجتهاد والإيمان بما تفعله هو الطريق السريع للنجاح، وفي رد ساخر على رياضته المفضلة قال "رياضتي المفضلة مشاهدة الأفلام"، وعن أحلامه قال "ربنا يقدرني أبقي ربع أبويا وبعد ما أموت اسمي يعيش".

