أسرار النجوم: حكاية « بوسة وحضن » التي اشعلت فتيل الحرب بين إلهام شاهين وأحمد زاهر

الرياض - محمد الاطلسي - يصنفه كثيرون بأنه ألمع النجوم في الوقت الحالي، ولا يخلو أي موسم رمضاني من بطولته لمسلسل أو اثنين، بسبب موهبته الكبيرة وشعبيته وحب الجماهير له.

إنه الفنان القدير احمد زاهر، والذي يمتلك مسيرة ناجحة ومسلسلات خالدة في الأذهان.

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وعلى خطى والدهما انطلقت ابنتا الفنان أحمد زاهر في المجال الفني منذ فترة وجيزة، وبدأ نجمهما يسطع، وهو ما يثير قلق والدهما وخاصة فيما يتعلق بمشاهد البوس والأحضان في المسلسلات والأفلام، وهي المشاهد التي حرمها زاهر على نفسه.

وقال النجم زاهر، خلال ندوة صحفية سابقة إنه إنسان شرقي ومربي بناته على خطوط حمراء معينة، مضيفًا أن مشاهد الـ”بوس” والمشاهد الساخنة سيئة جارية “وهتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برده عندهم نفس القيود”.

وحينها شنت الفنانة الهام شاهين هجومًا حادًا على الفنان احمد زاهر، بعد حديثه عن المشاهد الساخنة، وكشفه عن رفضه لها، مشيرة إلى أنه لا يجب خلط الدين بالفن أو السياسة.

وقالت إلهام في تصريحات سابقة: “لو أنت لا تحترم الفن وأهل الفن، فمن الأفضل ترك المهنة ولا تكون معهم، وأنا لا أحب من يطلقون آراء دينية داخل الفن، هذا شيء وذلك شيء آخر”. وخلقت هذه التصريحات الحادة من إلهام شاهين عداوة كبيرة بين التجمين.