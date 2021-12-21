بحضور شقيقه.. محمد محمود عبدالعزيز يعقد قرانه على خطيبته الجزائرية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز بعقد قرانه على خطيبته الجزائرية سافانا سافي في حضور شقيقه كريم محمود عبد العزيز وزجته آن الرفاعي.

ونشر محمد محمود عبد العزيز فيديو من عقد القران عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: رساله إلى أبى الغالي: أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم أن حضرتك مابتفارقنيش بس بجد دي من أكتر المواقف اللي كان نفسى تحضرها معايا.. رسميًا مستر أند مسز عبد العزيز.

وتابع محمد محمود عبد العزيز: اللهم لك الحمد والشكر، لقد تزوجنا بفضل الله شرعًا وقانونًا أمام الله وأمام الجميع.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير.

واستكمل محمد محمود عبد العزيز: اللهم أكرمنا وأكتب لنا الخير وأبعد عنّا أي شر، وارزقنا بفضلك بما ينفعنا وتعرف أنه خير لنا، فأنت الرزاق الكريم وعلام الغيوب وما تجود به علينا أفضل بكثير مما نتمناه لأنفسنا.

واختتم محمد محمود عبد العزيز منشوره موجهًا الشُكر لشقيقه الأصغر كريم: دعوات حضراتكم وربنا يفرح قلوبكم جميعًا ان شاء الله، شُكر خاص لتصوير، وإخراج ابنى البكري وأخي الأصغر كريم محمود عبدالعزيز.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا.

View this post on Instagram A post shared by محمد محمود عبدالعزيز (@mohamedmahmoudabdelaziz_)

وكان محمد محمود عبد العزيز أعلن ارتباطه في يناير 2019، وسبق وتحدث أن ظروف انتشار فيروس كورونا منعته من مقالبة خطيبته أكثر من مرة خاصة أنها أجنبية.

يشار إلى أن محمد محمود عبد العزيز ظهر ضيف شرف في مسلسل “الاختيار 2” الذي عرض في رمضان 2021 وقام ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

اقرأ أيضا

“مليش علاقة بقناة الجزيرة”.. أول رد من المطربة دينا حسين المتهمة بـ”الإساءة لفنانات مصر”

عمرو أديب عن الدواء الجديد لمصابي كورونا: ” شيء لا يصدقه عقل وهيغير قواعد اللعبة” (فيديو)

مايا دياب تعلق على اعتزال أدهم نابلسي: الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه

أول تعليق من ماجد المصري بعد بكائه مع ابنته بعد انتهائه من عقد قرانها (فيديو)

“ملبستش لبس خارج زي مودة الأدهم ومستقبلي بيضيع”.. حنين حسام تنهار أمام المحكمة