تعرف على الموعد والقناة الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

ابو ظبي - احمد الجزار - تقام مساء الأربعاء 22 ديسمبر الجاري مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد الرجاء المغربي حامل لقب بطولة الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في بتمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي” المونديالي في الريان، في قطر، على أن تعرض عبر قناة “beIN Sports HD 1” المشفرة.

وقامت إدارة “بي إن سبورتس” بقطع إرسال “beIN Sports HD 1” التي فتحت مجاناً خلال بطولة كأس العرب في الواحد والنصف من صباح الأحد الماضي كما قامت بإيقاف حساب القناة المفتوح عبر YouTube.

يُذكر أن الأهلي هو حامل اللقب الحالي في بطولة كأس السوبر بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0) في الدوحة يوم 28 مايو 2021.

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

ويمكن استقبال القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية أخرى، وهي قمر عرب سات على تردد 11566، والقمر أتلانتيك بيرد 2 “Atlantic Bird 2” عبر التردد 11054، وأسترا آيه 3 “Astra 3A”على التردد 11565.

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