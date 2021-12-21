شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وظهرت نادين نسيب نجيم، بإطلالة أنيقة، مما أثار إعجاب متابعيها وعلقت قائلة: “تذكر دائماً أنك لست أفضل من غيرك، أن لديك أيضاً أخطاء، وأن عليك أن تصلح نفسك قبل أن تحكم على الآخرين”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادين نسيب نجيم لمتابعيها: عليك أن تصلح نفسك قبل أن تحكم على... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.