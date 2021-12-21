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أسرار النجوم: " لماذا لا يوجد بوس ولا تقبل الممثلات في افلامك " ؟ .. رد مفاجئ وغير متوقع من محمد هنيدي | اتفرج

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الرياض - محمد الاطلسي - نشر الممثل المصري محمد هنيدي على مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً من لقاء تلفزيوني قديم له، يجيب فيه عن سؤال لماذا لا يقبّل الممثلات في أفلامه.

 وردّ ساخراً بأن الادوار التي يلعبها لا يوجد فيها مشاهد بوس، لانه يجد نفسه كممثل في مواقف لا ينفع فيها هذا النوع من المشاهد. 

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نفى أن يكون رفضه لهذه المشاهد خوفاً من زوجته، مؤكداً انه لم يقدم هذا النوع من المشاهد قبل زواجه. وأوضح انه يصور فيلم "كوميدي موت" مع الممثلة منى زكي، ويتبقى له يومان من التصوير.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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