بعد الإعلان عن إصابتها بدور برد شديد.. زينة تكشف نتيجة مسحة فيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - نفت الفنانة زينة، ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا هي وأولادها بعد أن أعلنت إصابتها بدور برد وسخونية هي وأسرتها.

وقالت «زينة»، في تصريحات لبرنامج «إي تي بالعربي»: «أنا الحمد الله تمام.. بس دور برد شديد وكانت حرارة الأولاد 40 ودرجة حرارتي 38، والحمد الله احنا بنتحسن، وأنا لو عندي التهاب رئوي مش هكدب مش عارفة الكلام ده جابوه منين».

وأضافت: «أنا عملت مسحة وطلعت الحمد لله سلبية، وأنا أصلا بخاف من كورونا وبعملها مليون حساب، ومش بختلط بحد غير في شغلي، ولما أخلص شغلي، بعزل نفسي عن أسرتي، لأني بخاف عليهم».

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