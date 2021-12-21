شريهان عن دنيا سمير غانم بعد تألقها في حفل “قادرون باختلاف”: “ملاك مصري بديع”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة شريهان رسالة للفنانة دنيا سمير غانم، بعد تألقها مؤخرًا في حفل “قادرون باختلاف” والذي شهد الظهور الفني الأول لدنيا بعد رحيل والديها.

وكتبت شريهان تغريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، مغردةً: ربي يحميكي ويبارك فيكي يا حبيبتي.. ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جدًا، ملاك مصري بديع.

يذكر أن أول ظهور فني لـ دنيا سمير غانم؛ كان من خلال مشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف، الذي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة ذوي الهمم، وحضر الحفل عدد كبير من رجال الدولة والمسئولين.

وحرص الرئيس على نعي دنيا سمير غانم، بعد انتهائها من تقديم فقرة غنائية مع أطفال من ذوي الهمم، ووجهت دنيا الشكر للرئيس على دعمه ومساندته للأسرة، وإطلاقه اسم والدها الراحل على أحد الكباري، تكريمًا له.

في سياق آخر، دعمت الفنانة دنيا سمير غانم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسييف، وهي حملة من مؤسسة اليونيسيف لحماية حقوق الأطفال، وذلك من خلال مشاركته في الإعلان الرسمي للحملة.

ونشرت دنيا سمير غانم إعلان الحملة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: طعموا أولادكم.. تطعيم الحملة دي اللي هيحميهم من أي سلالة، من فيروس شلل أطفال حتى لو جاية من برة مصر.

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