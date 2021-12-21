بعد إصابتها وأولادها بدور برد عنيف.. زينة تتصدق بخروفين (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحاول الفنانة زينة محاربة دور البرد الشديد الذي أصابها هي وابنيها عز الدين وزين الدين، فبعدما فشلت الأدوية المعتادة، جربت الصدقة!

نشرت زينة عبر خاصية “استوري” بتطبيق “إنستجرام”، مجموعة من الصور لخروفين كشفت أنها ذبحتهما تصدقا بنية الشفاء، كاتبة: “داووا مرضاكم بالصدقة”.

زينة تكشف عن نتيجة مسحة كورونا

نفت الفنانة زينة، ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا هي وأولادها بعد أن أعلنت إصابتها بدور برد وسخونية هي وأسرتها.

وقالت «زينة»، في تصريحات لبرنامج «إي تي بالعربي»: «أنا الحمد الله تمام.. بس دور برد شديد وكانت حرارة الأولاد 40 ودرجة حرارتي 38، والحمد الله احنا بنتحسن، وأنا لو عندي التهاب رئوي مش هكدب مش عارفة الكلام ده جابوه منين».

وأضافت: «أنا عملت مسحة وطلعت الحمد لله سلبية، وأنا أصلا بخاف من كورونا وبعملها مليون حساب، ومش بختلط بحد غير في شغلي، ولما أخلص شغلي، بعزل نفسي عن أسرتي، لأني بخاف عليهم».

يذكر أن زينة ظهرت في مقطع فيديو شاركته مع متابعيها وجمهورها، وهي تجلس في الفراش، بعد إصابتها بنزلة برد قوية، بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد حاليا، ووجهت رسالة لمتابعيها قائلة: “عمري ما جالي دور برد كدا، البيت كله عيان، دور برد غير طبيعي، أنا أول مرة من وأنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، مش قادرة أفتح عيني، كلنا تعبانين، خلوا بالكم الموضوع مش هزار”.

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