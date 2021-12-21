أول رد فعل من إيمي سمير غانم عن أنباء اعتزالها وارتدائها الحجاب (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - تفاعلت الفنانة إيمي سمير غانم، مع الأنباء التي أثيرت خلال الأيام الماضية عن ارتدائها الحجاب.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها بالحجاب قد تم نشرها من أكونت غير رسمي لها، وتم التعليق على الصورة بالتالي: “وحشتوني النهاردة هيكون أول يوم ليا بالحجاب ادعولي بالثبات”.

وفي أول رد فعل على هذه الشائعة قامت إيمي قبل قليل بنشر صورة لها أنثاء عودتها من السعودية، وقد قامت بخلع الحجاب وإظهار شعرها خلال تواجدها في المطار لتنفى كل الشائعات التي أثيرت حول اعتزالها وارتدائها الحجاب.

وكانت إيمي سمير غانم، قد سافرت إلى السعودية خلال الأيام الماضية، لأداء العمرة لها ولوالديها الراحلين لتخفف من أعباء ألم الرحيل التي تعاني منها إلى الاَن بعد رحيل والديها مؤخرًا.

وقد نشرت إيمي خلال الأيام الماضية فيديوهات خلال تواجدها أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم في الدراما التلفزيونية كان من خلال مسلسل ”سوبر ميرو“، والذي شاركها بطولته كل من حمدي الميرغني ومحمد ثروت وسمير غانم وسلوى عثمان وأحمد سلطان وعمر الشناوي وميار الغيطي وملك قورة وإنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد محيي محمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوي.

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