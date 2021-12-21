فن ومشاهير

أسرار النجوم: اخيرا انكشف المستور.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن سبب طلاقها و تفضح أسرار غرفة النوم مع طليقها وماكان يفعله معها ؟

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - في الجزء الثاني من الحوار الذي أطلقته الإعلامية نضال الأحمدية مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فجرت شيرين تصريحات نارية تخص علاقتها بطليقها حسام حبيب. ومن خلال التصريحات الإعلامية، لفتت شيرين عبدالوهاب إلى فشل محاولاتها بتكبير عائلتها معه وباءت جميعها بالفشل بسببه.

وقالت شيرين: "كل يوم ولمدة أربع سنين بينيمني على الكنبة، ورضينا بالهم والهم مش راضي بينا، وأكدت انها كانت تنوي تجميد بويضاتها لوحدها، لكن بس حسام أصر أنه يحمل البويضات بالأجنة الخاصة به". وأشارت شيرين خلال حديثها ان حسام حبيب انسان مستهتر لا يعرف معنى ان تدفن المرأة نفسها بجانبه.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكدت شيرين أن العودة مرة أخرى إلى زوجها مستحيل ويحتاج إلى معجزة من الله، حتى حاولت الإنتحار أكثر من مرة، وفعلت كل شىء حتى تتخلص من حياتها، لكن لم تنجح، كما انها صدمت الجمهور بالظهور حليقة الرأس حتى يراها حسام بشعة فيكرهها.

اقرأ أيضاَ :

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا