أسرار النجوم: ظهور جديد و مثير لأول مرة للفنانة أحلام تفاجئ الجميع كأنها بسن العشرين أناقة خيالية مرتدية ملابس غير متوقعة! والجمهور يعيش الصدمة ! (اتفرج الصور)

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت الفنانة الإماراتية "أحلام" جمهورها، بإطلالة جديدة، بدت فيها وكأنها فتاة سن العشرين. النجمة أحلام التي تجاوز عمرها 53 سنة، ظهرت في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام "، وهي ترتدي فستاناً أزرق ، معتمدة على الميكب الناعم المائل إلى الترابي ، مكملة أنقاتها بإستخدام أكسكورات وورد زرقاء على شعرها .

وعلقت أحلام على صورها بجزء من كلمات أغنية معتزة قائلة "سى الله يرحمه حبٍ حيا فيني بدون شعورٍ،عماني عن خطا رايٍ … تساوى خيره و شره،ِ جزت أشوفك بعيني وقلبي ما يطيع الشور،لأول مره في دنياي تخون عيوني النظره،رفيق العمر وجروحي زرعتك في طريقي زهور،حسبتك مني وفيني زرعت بقلبي الحسرة" وأكملت"أجيك أسابق ظلالي بصدقي ماعرفت الزور،أجي واشكي لك الدنيا وانا قلبي على الفطره،خِدعت الهقوه وظنوني ظبطته ابصراحه الدور،انا وشلون ما شفتك ؟! عمتني ضحكتن صفره،ألومك ليه و إنت انسان تراك بذمتي معذور" وأضافت "تفضل روح يا غالي ولا نشره ولا نكره،عطيتك من فِضا عمري وغرقت من الغلا في بحور،هديتك موقف و موقف قسمنا بيننا التمره،خسرت اللي وهُبك العفو وانا عنك طُهور و نور،تشوم النفس و تتغير خلاص انقطعت الشعره".

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وعبر المتابعين في تعليقاتهم عن اعجابهم الشديد بأناقة نجمتهم الملقبة "بالملكة"، وحرصها على مظهرها الذي يبدو وكأنها بسن العشرين. وجاءت تعليقات المتابعين" دائما متالقة ياملكة"،" إية الحلاوة دية يانجمة الوطن العربي"،" كلمات الأغنية جميلة "،"كلنا بنحبك". فاجأت الفنانة الإماراتية "أحلام" جمهورها، بإطلالة جديدة، بدت فيها وكأنها فتاة سن العشرين. النجمة أحلام التي تجاوز عمرها 53 سنة، ظهرت في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام "، وهي ترتدي فستاناً أزرق ، معتمدة على الميكب الناعم المائل إلى الترابي ، مكملة أنقاتها بإستخدام أكسكورات وورد زرقاء على شعرها . وعلقت أحلام على صورها بجزء من كلمات أغنية معتزة قائلة "سى الله يرحمه حبٍ حيا فيني بدون شعورٍ،عماني عن خطا رايٍ … تساوى خيره و شره،ِ جزت أشوفك بعيني وقلبي ما يطيع الشور،لأول مره في دنياي تخون عيوني النظره،رفيق العمر وجروحي زرعتك في طريقي زهور،حسبتك مني وفيني زرعت بقلبي الحسرة"

وأكملت"أجيك أسابق ظلالي بصدقي ماعرفت الزور،أجي واشكي لك الدنيا وانا قلبي على الفطره،خِدعت الهقوه وظنوني ظبطته ابصراحه الدور،انا وشلون ما شفتك ؟! عمتني ضحكتن صفره،ألومك ليه و إنت انسان تراك بذمتي معذور" وأضافت "تفضل روح يا غالي ولا نشره ولا نكره،عطيتك من فِضا عمري وغرقت من الغلا في بحور،هديتك موقف و موقف قسمنا بيننا التمره،خسرت اللي وهُبك العفو وانا عنك طُهور و نور،تشوم النفس و تتغير خلاص انقطعت الشعره". وعبر المتابعين في تعليقاتهم عن اعجابهم الشديد بأناقة نجمتهم الملقبة "بالملكة"، وحرصها على مظهرها الذي يبدو وكأنها بسن العشرين. وجاءت تعليقات المتابعين" دائما متالقة ياملكة"،" إية الحلاوة دية يانجمة الوطن العربي"،" كلمات الأغنية جميلة "،"كلنا بنحبك".