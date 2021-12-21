يوليا بيريسيلد تفوز بلقب أكثر ممثلة روسية شعبية عام 2021

أصبحت، يوليا بيريسيلد، التي شاركت في تصوير فيلم "التحدي" الفضائي الروائي أكثر ممثلة روسية شعبية عام 2021.

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أما، يورا بوريسوف، فأصبح أكثر ممثل روسي شعبية عام 2021 ، وذلك حسب دراسة أجراها مشروع "كينو" (السينما) في شركة Mail.ru الروسية.

وجاء على موقع Mail.ru أن الشركة قامت بتقييم شعبية الممثلين والممثلات ونشاط المستخدمين على صفحات الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي شاركوا في تصويرها وتوصلت إلى استنتاج مفاده بأن يوليا هي أكثر ممثلة شعبية حسب تقييم المشاهدين.

يذكر أن فيلم "التحدي" الذي شاركت في تصويره يوليا بيريسلد على متن المحطة الفضائية الدولية يعتبر مشروعا مشتركا لمؤسسة "روس كوسموس" والقناة التلفزيونية الروسية الأولى وورشة " Yellow, Black and White" السينمائية الروسية. ومن أجل المشاركة في تصويره حلّقت يوليا يوم 5 أكتوبر الماضي إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز – إم إس – 19" المأهولة إلى جانب المخرج السينمائي كليم شيبينكو.

وشاركت، يوليا أيضا في تصوير فيلم "عائلة بيتروف في الإنفلونزا" من إخراج، كريل سيريبرينيكوف والذي دخل البرنامج الرئيسي لمهرجان "كان" السينمائي وغيره من المهرجانات.

وقد تضمنت قائمة أكثر الممثلات الروسية شعبية عام 2021 سفيتلانا خودتشينكوفا، آنا ميخالكوفا، فيكتوريا إيساكوفا وغيرهن.

وفيما يتعلق بالممثل الروسي، يورا بوريسوف، فإن الأفلام بمشاركته عرضت عام 2021 في أهم المهرجانات السينمائية الدولية. وفاز فيلم "المقصورة رقم 6، الذي قام يورا بأداء الدور الرئيس فيه بجائزة كبرى لمهرجان "كان" السينمائي.