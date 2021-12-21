رانيا يوسف: كنت نمبر وان في الجمال.. ولقب صاروخ السينما يشعرني بالسعادة

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل خلال حلقة من برنامج "في البوكس" المذاع عبر قناة Gossips في موقع "يوتيوب".

وقالت رانيا يوسف: "طلّعوا عليا لقب "باربي" في المدرسة عشان كنت رياضية ومقاييس جسمي متناسقة، وكنت بطلع "نمبر وان" في مسابقات الجمال".

وعن رفضها فكرة الزواج مرة أخرى، قالت: "مقرفتش من الرجالة، لكن على رأي مدام فيفي عبده I don’t have time، وأنا علمت بناتي ميكذبوش أبدا، ويركزوا في مستقبلهم، وميتجوزوش قبل سن 30 سنة عشان ميشيلوش مسؤوليات بدري".

وعن الأمور التي تشعرها بالراحة والسعادة، قالت: "بحب لقب صاروخ السينما لحد دلوقتي ويشعرني بالسعادة، وبحب ألبس مايوهات وشورتات ولبس خفيف، ومبحبش آكل كتير، والشتا عكس كل ده، ومبحبش التليفون وبستخدم الموبايل عشان أطمن على بناتي وأبويا وأمي وعشان شغلي، وبحب اللون الأحمر عشان أنا أهلاوية، وبحب الأكل البيتي جدا، محشي وفراخ وملوخية، ومليش في الأرقام خالص، أنا حمارة في الأرقام"