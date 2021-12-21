المطربة المتهمة بالإساءة للفنانين: طلعوني إخوانية وأنا مطربة وبلبس عريان وعايشة حياتي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أوضحت المطربة دينا حسين أنها لا تعرف سبب إعادة نشر فيديو قديم لها، تحدثت فيه عن مشكلة كانت تواجهها في عملها قبل سنة تقريبا، واتهمت بسببه بالإساءة للفنانين.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة الحدث اليوم، قالت دينا حسين: “اللي مزعلني إن الفيديو ده أنا نزلته من سنة على صفحتي. كنت في حالة نفسية وحشة جدا من اللي أنا شفته من أشخاص معينة، فنزلت الفيديو على صفحتي بيني وبين أصحابي، وقلت اللي جوايا والشكوى بتاعتي، معممتش الكلام. وبعدها أستاذة ريهام سعيد تواصلت معايا وعملت معاها حلقة في برنامج صبايا الخير، وكانت داعمة ليا وسمعتني. وعدى الموضوع، ونزلت بعده الكليب بتاعي وشغلي وكملت حياتي المهنية عادي.”

وأضافت: “فجأة لقيت الجزيرة منزلة الفيديو تاني، وعامل نسبة مشاهدة أكتر من 2 مليون في وقت قصير جدا، ولقيت فجأة الدنيا مقلوبة عليا وأنا مش فاهمة ليه نزل تاني وليه الموضوع اتفتح تاني.”

وتابعت: “الجزيرة قصت الفيديو في مقطع معين بطريقة معينة دخلتني في مشاكل، وإن أنا إخوانية. إخوانية إزاي وأنا مطربة وبلبس عريان وعايشة حياتي.”

وأكملت: “كلمتي الأخيرة للناس إن أنا يا جماعة والله مكنتش أقصد أسيء لأي حاجة ولا لحد بعينه، ولا أقدر أجرح في بلدي ولا في المهنة الموسيقية ولا في النقابة ولا فنانين مصر. مصر هي اللي بدعت الفن وهي اللي عملتني، وأنا نقابية من 5 سنين.”

يذكر أن فيديو دينا حسين أثار الجدل عقب نشره على قناة “الجزيرة”، وأصدر اتحاد النقابات الفنية الذي يضم كلًا من النقابات السينمائية والتمثيلية والموسيقية، بيانا جاء فيه: “تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسئولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها أحد القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الاعلامي فرصة لاطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة”.

ونشرت دينا حسين الشهيرة بـ”دليلة” فيديو جديدا قالت فيه “لم أخطئ في حق بلدي ولا في الفن”، وتحدثت عن نشرها الفيديو القديم، الذي تشكو فيه من حال الفن، وعدم حصولها على فرص وتلقيها إشارات غير مقبولة من أحد المنتجين لمنحها فرصة للغناء.

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