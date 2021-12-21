بعد اعتزاله الفن بسبب الحرمانية.. مبروك عطية يوجه رسالة لـ أدهم نابلسي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الداعية الإسلامي مبروك عطية على اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي الغناء الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام.

وفي مقطع فيديو نشره الداعية عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وقال ” أقول لأدهم نابلسي جزاك الله خيراً وفتح عليك ورزقك من باب أوسع”.

وأضاف مبروك عطية “الغناء ليس كله حراما بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فى أسفاره يقول من ينشد من الليل ليهونوا على الجيوش عناء السفر”، مشيرا إلى أن الكلمة الطيبة تغنى وتنشد ويحفظها الناس وجزا الله المغنى والملحن خيرا.

وتابع ميروك عطية” أما الغناء المحرم فهو كل ما أثار فتنة ووصف عاطفة مزورة، وكل من دعا الى ضلاله وقبلة ونحوها مما شاع بين الناس، فهذا حراما حراما حراما”.

وعن اعتزال أدهم نابلسي الغناء ووصفه بأنه محرم قال مبروك عطية “من اعتزل الغناء فتح الله عليه ورزقه من باب أوسع، وليس معنى اعتزاله الغناء أن الغناء كله حرام، ففي يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم قوما سألهم (إلى أين قالوا عُرس قال صلى الله عليه وسلم هكذا على صمت فقالوا ماذا نقول فقال لهم رسول الله قولوا «أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وحياكم وَلَوْلَا الذَّهَب الْأَحْمَر مَا حلت بواديكم وَلَوْلَا الْحِنْطَة السمراء مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ» وقال لهم كلمات الجنازة من شانها أن تكون فى صمت.

ووجه مبروك عطية رسالة إلى أدهم نابلسي وقال “فيا من اعتزلت الغناء تركت الأمر كله، نأوت بنفسك عن شئ قد يلتبس فيه الحرمة ووسع الله عليك ورزقك من حيث لا تحتسب، ونقول لكل من يهاجمه اتقي الله وانتو لو بتغنوا يبقى اسمعوا هذا الكلام الغناء الذي يزيد الهمة ويقوي النشاط ويدعو إلى مزيد من الإنتماء للأوطان ويشجع الجنود ويدعو الى الأمن والجواز نفسنا نسمع أغنية فيها واحدة تتجوزيني يابنت الحلال”.

وكان المطرب الأردني أدهم نابلسي فاجأ جمهوره بقرار اعتزاله الغناء، ليثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين لمبرراته للقرار.

ظهر أدهم نابلسي في فيديو عبر قناته على “يوتيوب” ليعلن عن قراره وتحدث عن قناعته بحرمانية الغناء وأنه عمل لا يرضي الله، معلنا اعتزاله الغناء بشكل نهائي.

اقرأ أيضا

تلقى الدعم من وائل كافوري واتهم بالاعتداء على ملحن.. محطات في حياة أدهم نابلسي بعد اعتزاله

بعد إعلان اعتزاله.. أدهم نابلسي لـ عمرو أديب: قراري لا رجعة فيه وسأسعي لإرضاء ربي

مايا دياب تعلق على اعتزال أدهم نابلسي: الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه

أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الغناء: حلمي لا يرضي رب العالمين (فيديو)