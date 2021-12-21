“مقتبسة عن قصة حقيقية”.. شيرين عبدالوهاب تعلن عن أغنيتها الجديدة “وبحلفلك”

ابو ظبي - احمد الجزار - شيرين عبدالوهاب واصلت حالة نشاطها الفني في الفترة الحالية بعد طلاقها من حسام حبيب، وكشفت عن أغنيتها الجديدة “وبحلفلك”، ونشرت بوستر الأغنية على حسابها بانستقرام، وشوقت الجمهور للأغنية الجديدة.

هل تستخدم شيرين قصة طلاقها في أغنيتها الجديدة؟

وشوقت الفنانة شيرين عبدالوهاب الجمهور لأغنيتها الجديدة “وبحلفلك”، ونشرت صورة بوستر الأغنية على حسابها بانستجرام اليوم، ولم تكشف عن موعد طرح الأغنية واكتفت بالترويج لها ونشر البوستر، والذي جاء على نفس نمط أغانيها الأخيرة، ولاقى تصميمه المبتكر اعجاب الجمهور، وظهرت شيرين عبدالوهاب باللوك الجديد الذي اعتمدته مؤخراً بعد الطلاق.

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وحيرت الفنانة شيرين عبدالوهاب الجمهور بعدما كتبت شعاراً على بوستر الأغنية الجديدة وذكرت به “مقتبسة عن قصة حقيقية”، وهو ما جعل البعض يخمن بان شيرين قد تستخدم قصة طلاقها أو أزماتها في الفترة الأخيرة في الأغنية الجديدة، في حين اعتقد البعض أن الجملة ربما يكون هدفها الدعاية للأغنية فقط، أو أنها جزء منها، ولا تعني انها من حياة شيرين عبد الوهاب الحقيقية.

وجاء ذلك الجدل حول محتوى الأغنية الجديدة، بعدما ربط الجمهور أيضاً بين قصة طلاق شيرين عبد الوهاب من حساب حبيب وأغانيها الجديدة مؤخراً، واعتبر البعض أن بعض الأغاني تحمل رسائل خفية لطليقها، و وفاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور مؤخراً بطرح أغنيتها الجديدة “خاصمت النوم” على قناة شركة روتانا بيوتيوب، وتعتبر الأغنية أول عمل غنائي لشيرين عبد الوهاب بعد الطلاق، واغنيتها الثالثة لها هذا الشهر، بعدما طرحت أغنية بعنوان “كلها غيرانة” مؤخراُ مع شركة روتانا، وأغنية بعنوان “القماص”.

وتعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة نشاط فني بعد طلاقها من حسام حبيب، وعادت للحفلات مؤخراً من خلال مشاركتها في مهرجان “أم الامارات”، بالإضافة إلى تداول صور لها في الاستديو، أثناء العمل على أغاني ألبومها الجديد، والذي بدأت طرح أغانيه بشكل منفرد، وسرب لشيرين عدة أغاني أيضاً ومنها أغنية بعنوان “ملكش مكان”، ومن المتوقع ان تستكمل شيرين نشاطها بإقامة حفل جديد في رأس السنة 2022.

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