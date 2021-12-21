أسرار النجوم: أول ظهور لنجل الفنانة ياسمين عبد العزيز من طليقها يخطف الأنظار والجمهور يعلق بقوة .. شاهدوا كيف يبدو!

الرياض - محمد الاطلسي - طوال الوقت تحرص الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز على عدم ظهور نجليها من زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، في الصورة، وإبقاء حياتها الخاصة بعيدة تمامًا عن الإعلام. مؤخرًا وبعد تصدرها الترند عقب بث حلقتها الخاصة مع الإعلامية منى الشاذلي في “برنامج معكم” علي قناة “CBC“. إنتشرت بعض اللقطات لها مع إبنها الأصغر “سيف الدين”.

حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، لقطات جمعت ياسمين عبدالعزيز بإبنها سيف في أول صور واضحة له، ظهرت في إحداهم وهي تحتضنه، ولكن حرصت ياسمين علي إخفاء وجهه فيما كان واضحًا في تلك الصورة عمره، وهذا يُعد أول ظهور له . سيف الدين حلاوة هو نجل رجل الأعمال محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز حيث تزوجا عام 2001 وانفصلا عام 2018 أى ظلوا سويا ما يقرب من سبعة عشر عاما، ليتزوج كل منهما بشخص آخر، حيث تزوج الأول من الفنانة ريهام حجاج وتزوجت الثانية من الفنان أحمد العوضي. سيف الدين حلاوة لا يزال صغيرًا جدًا حيث أنه يبلغ من العمر 11 عامًا فقط، أي أنه من مواليد عام 2011 ولا يزال في المرحلة الإبتدائية بعد.

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شقيقة سيف الكبرى تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا وتسمى “ياسمين محمد حلاوة” حيث انها ولدت في عام 2002، وقد أنجبتها ياسمين عبدالعزيز بعد عام واحد من زواجها الأول، ولم تنشر الفنانة صورًا كثيرة لولديها.