أسرار النجوم: الكشف عن حجم الثروة المهولة للزعيم عادل امام والمفاجأة في عمره الحقيقي .. وهذه صور ابنته الجميلة التي أخفاها عن الكاميرات لسنوات؟

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت عدة مواقع إخبارية فنية، نبأً عن تجاوز ثروة الفنان المصري، عادل إمام، 100 مليون دولار أمريكي، ليصبح بذلك أغنى فنان في مصر، وذلك نقلًا عن موقع CELEBRITY NET WORTH.

وجمع الفنان عادل إمام هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل الذي بدأ به منذ عام 1960 حتى الآن، ويبلغ مقدار ثروة الزعيم عادل إمام حسب موقع CELEBRITY NET WORTH حوالي 100 مليون دولار أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبًا.

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لكن قبل سنوات، قُدّرت ثروة الفنان المصري عادل إمام بأكثر من 250 مليون دولار، كما أنه يمتلك عدداً من السيارات منها ميتسوبيشي باجيرو ومرسيدس اس كلاس (Mercedes S Class، Mitsubishi pajero)، وكانت أول سيارة امتلكها عادل إمام من نوع فيات (Fiat).

ثروة الزعيم عادل إمام ومسيرته الفنية:

عادل إمام، يُلقب بالزعيم، ويبلغ من العمر 81 عاما وهو أسطورة التمثيل في المسرح والسينما والتلفزيون، أصبح اسمه كرتاً رابحاً لصالات السينما على شباك التذاكر وإعلاناٌ قوياً لمحطات التلفزة في عرض المسلسلات، بين شهرة واسعة ونجاحات باهرة وانتقادات واسعة، زرع اسمه لامعاً شامخاً في الوسط الفني، وبات الصغير والكبير يعرفه، حتى أن البعض يقول لك بعفوية "لا تستطيع أن تراه دون أن تضحك وتشعر بالفرح"، عادل إمام، الفنان الذي قدم مئات الأعمال وأثبت جدارته وموهبته الفنية، فهل ترغب بمعرفة المسيرة الفنية لهذا الزعيم الفني، تابعنا في التفاصيل التالية حوله.

ولد الزعيم بمحافظة الدقهلية في عام 1940، من أسرة فقيرة جداً تعيش حياةً متواضعة، وفي المدرسة، عُرف عن إمام حبه لمادة الكيمياء التي كان يستمتع بشرحها لأخيه عصام، لكنه واجه صعوبة في مادة اللغة العربية، وتخرج إمام من كلية الزراعة عام 1962، وخلال دراسته الجامعية ألفّ روايتي (موتى بلا قبور، ثورة الموتى).

من روائع الصدف، أن أصدقاء إمام في المدرسة (سعيد صالح، صلاح سعداني) أصبحوا زملاء العمل والتمثيل فيما بعد، وقدم معهم أجمل الأعمال التمثيلية لاسيما المسرحية.

تزوج عادل إمام من هالة الشلقاني التي كانت جارته، وتقول هالة عن زوجها بأنه الوحيد من بين أصحابه الذي لم يكن ينظر لها أو يعاكسها وهذا ما أحبته فيه، أما عادل إمام فيقول بأنه لم يحاول أن يعاكسها رغم قيام أصحابه بذلك، وأنه لا يعرف القيام بذلك، فيما بعد حصل تعارف بين الاثنين، واتفقا بعد سنة على الزواج، دون إقامة حفل زفاف بسبب الأوضاع المادية الصعبة، كما ينسب عادل لزوجته الفضل في نجاحه، لوقوفها بجانبه في جميع المواقف.

لدى إمام ثلاثة أولاد (رامي، سارة، محمد)، وعندما رُزق بولده الأول رامي خرج راكضاً من المستشفى يصرخ قائلاً بأنه أصبح أباً، رامي الذي تخرج لاحقاً من الجامعة الأميركية قسم المسرح، عمل في التمثيل والإخراج المسرحي والتلفزيوني، وسارة الفتاة الوحيدة التي ابتعدت عن مجال التمثيل نهائياً، حيث رفض إمام دخولها في مجال التمثيل بشكلٍ قاطع، أما الولد الأصغر فهو محمد خريج الجامعة الأميركية، عمل في التمثيل التلفزيوني والسينمائي، ولدى عادل إمام العديد من الأحفاد، ويسكن مع عائلته وأحفاده في بيت واحد.

بدأ أول أعماله المسرحية الفنان عادل إمام عام 1962م في مسرحية "هو وهي" ثم مسرحية "النصابين" عام 1966م وأبرزهم مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي ضمت مجموعة من نخبة الفنانين عام 1970م التي استمر عرضها لمدة 5 سنوات.

عام 1975م جاء أجمل أعمال الفنان عادل إمام في مسرحية "الواد سيد الشغال" واستمر عرضها 7 سنوات وأتى بعد هذا الإبداع عمله في مسرحية "الزعيم" عام 1993م.

الفنان عادل إمام

من أطول النجوم عمراً عبر الوسط الفني والساحة الفنية حتى أنه لا يزال حتى اليوم يتميز بأعماله الفنية.

بدأ الفنان عادل إمام مشواره الفني داخل الأفلام في بداية الثمانينات كممثل كوميدي ودوره كشاب مصري يعاني قوة الحياة والعديد من الأدوار مثل "المتسول" عام 83م ، "كراكون في الشارع" عام 86م ، "خلي بالك من عقلك" عام 85م ، "حب في الزنزانة" عام 83م ، "النمر والأنثى" عام 87م.

وحقق الفنان عادل إمام نجاحاً كبيرا في السنوات الأخيرة ضمن عدة أفلام كفيلم "عمارة يعقوبيان" عام 2006م مع أبرز النجوم مثل نور الشريف ، هند صبري ويسرا.

فيما يلي صور سارة ابنة عادل إمام التي لطالما أخفاها عن الإعلام وتوارت عن الظهور قيل لأن الزعيم رافض أن تخوض ابنته غمار التمثيل والمشاهد الجريئة، وقيل لأنها هي نفسها لا تحب التمثيل، وهي متزوجة من نجل قيادي إخواني سابق.