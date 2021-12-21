بعد اعتزاله.. أدهم نابلسي يمسح 10 أغانِ من أغانيه من “يوتيوب” ويعلق على تحريمه الفن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الفنان الأردني أدهم نابلسي إنه محا 10 أغنيات من أغانيه بعد قرار اعتزاله الفن نهائيًا، مؤكدًا أنه سيمحي المتبقي قريبًا.

وقال أدهم نابلسي خلال مداخلة هاتفية لقناة رؤيا: محيت تقريبًا 10 أغاني وهمحي الباقيين قريب لما أخلص بعض الإجراءات، ممكن تفضل مع الجمهور بس يتمحوا من عندي.

كما أكد أدهم نابلسي أنه متعاقد بالفعل على بعض الأعمال والتي لن يكملها بسبب قرار اعتزاله: في عقود وأمور ولازم الواحد يكون مرتبها وواضحة وصريحة، هعمل حاجة مفيدة للجمهور ويحبوه وأكون على طبيعتي أكتر.

رد أدهم نابلسي على منتقدي اعتزاله

وفي سياق متصل، رد أدهم نابلسي على منتقدي اعتزاله الفن، وأوضح حقيقة تحريمه للفن، قائلًا: حاولت أشرح كل اللي عندي بالفيديو، ولكن الكلام بيتاخد بأكثر من طريقة، ما حكيت كلمة حلال أو حرام أو شخص، وأنا كنت بحكي عن حالي وأنا مش شيخ يعني.

وتابع المطرب الأردني: وضحت أني منذ دخولي المجال ده وأنا مش مرتاح بهذا المجال، ممكن واحد يكون بيشتغل في محل أو غيره وحاسس أنه مش مرتاح في حياته، فبيقرر يغير من ده، وأنا عندي شغلات في حياتي حسيت إن أنا ممكن أصلحها، كنت بحكي عن نفسي مش الناس، وكل الناس خير وبركة.

وتوجه أدهم نابلسي لجمهوره بالشكر بعد مساندته ودعمه عقب إعلان اعتزاله مؤخرًا، قائلًا: فرحتوني بالمساندة والدعم.

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