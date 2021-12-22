ماجد المصري يرقص مع ابنته على “بحبك يا صاحبي” في حفل زفافها.. وليلى وإلهام وحكيم أبرز الحضور

ابو ظبي - احمد الجزار - يحتفل الفنان ماجد المصري الآن بزفاف ابنته ماهيتاب، من زوجته الأولى الفنانة منى إش إش.

وانتشر فيديو من حفل الزفاف لرقص ماجد المصري مع ابنته على أنغام أغنية “بحبك يا صاحبي”.

وحضر حفل الزفاف عدد من الفنانين منهم ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وحكيم وميرهان حسين ومصطفى قمر وحلمي عبدالباقي، وطارق علام، وغيرهم من النجوم.

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وكان ماجد المصري علق على فيديو بكائه لحظة عقد قران ابنته، وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب: “فعلا من نعم ربنا سبحانه وتعالى إن البني آدم يعيش فترة شبابه، وبعدين فترة المسؤولية، وبعدها فترة الجواز وبعدها الأبوة، ويحس إن بنته اللي عايشة معاه وفي حضنه وإن هو الراعي لها بتتاخد منه مرة واحدة.”

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وأضاف: “مشاعر مش هيحسها غير كل أب، وشيء صعب جدا ومفرح في نفس الوقت، ودي كانت دموع الفرح.”

وأشاد ماجد المصري بزوج ابنته قائلا: “مصطفى شاب جميل ومن عيلة وناس محترمة جدا، وأنا بحترمه لإنه شاب مكافح وراجل، وأنا مشكلتي في الحياة اللي ياخد بنتي يبقى راجل، معنديش متطلبات أخرى.

جدير بالذكر أن ماجد المصري لديه 4 أبناء، ماهيتاب وأحمد من زيجته الأولى من المطربة منى إش إش، واثنان من زيجته الثانية رانيا أبو النصر.

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