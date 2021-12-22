بينهم إلهام شاهين وليلى علوي.. نجوم الفن يحتفلون بزفاف ابنة ماجد المصري (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - يقام الاَن حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري، الذي يقام في أحد الفنادق الكبري. وحضر الحفل عدد من الفنانين بينهم الفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وميرهان حسين وطارق علام وحلمي عبد الباقي والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، ومصطفى قمر وحكيم، واَخرون. وظهر ماجد في أحد فيديوهات الحفل وهو يرقص مع ابنته على أغنية “بحبك يا صاحبي”، كما رقصت العروس مع زوجها على أغنية “أنت الحظ” لعمرو دياب. View this post on Instagram A post shared by go2video (@go2video) وماهيتاب ابنة ماجد المصري من زيجته الأولى الفنانة منى إش إش، احتفلت بعقد قرانها قبل أيام وشارك ماجد المصري جمهوره بصور وفيديوهات من عقد القران. اقرأ أيضا ماجد المصري يرقص مع ابنته على “بحبك يا صاحبي” في حفل زفافها.. وليلى وإلهام وحكيم أبرز الحضور أول تعليق من ماجد المصري بعد بكائه مع ابنته بعد انتهائه من عقد قرانها (فيديو) بكاء ماجد المصري وابنته بعد الانتهاء من عقد قرانها (صور وفيديو) “مليش علاقة بقناة الجزيرة”.. أول رد من المطربة دينا حسين المتهمة بـ”الإساءة لفنانات مصر” “ملبستش لبس خارج زي مودة الأدهم ومستقبلي بيضيع”.. حنين حسام تنهار أمام المحكمة شاهد أيضا

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