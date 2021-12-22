رشوان توفيق: مبوستش غير مراتي ورفضت أبوس نيللي في فيلم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أوضح الفنان رشوان توفيق أن شرطه لقبول الأدوار التي قدمها عبر مسيرته الفنية كان رضاه عن مضمون العمل الدرامي.

وكشف رشوان توفيق، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه عبر قناة ON، موقفه من القبلات على الشاشة قائلا: “أنا قبلات وحاجات من دي معملش، ولو مكانش عمل درامي أنا راضي عنه معملوش.”

وردا على سؤال “هل عرض عليك مشاهد قبلات في أول مشوارك؟” أجاب: “في فيلم أنا عملته مع نيللي كان إخراج الله يرحمه محمد حسيب. نيللي في الفيلم حبيبة نور الشريف وهي الروح اللي بتقابله، وبعدين بيدور عليها في الآخر، ويلاقي الجاكتة على قبرها.”

وأضاف: “أنا عملت دور حبيبها، ومحمد حسيب بيقول لي هتبوس نيللي يا عم فرفضت وقلت معرفش أبوس حد، قاللي طيب بوسها في جبهتها، قلتله في جبهتها آه، ممكن البطلة تكون بتحب نور الشريف ورافضاني.”

‎وتابع: “مفيش إلا أميمة مراتي في حياتي من ساعة ما عرفتها اللي قبلتها.”

يذكر أن رشوان توفيق عرضت له مؤخرا حكاية “أوضة وصالة”، الحكاية الثالثة من مسلسل “نصيبي وقسمتك 4″، وهي من بطولة أحمد عبد العزيز، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، شاهيستا سعد، محمد عزمي، فريد النقراشي، أحمد خالد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

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