ابنة ماجد المصري ترقص مع عريسها على أغنية “أنت الحظ” في حفل الزفاف (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهى قبل قليل، حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى.

وحضر الحفل عدد من الفنانين بينهم الفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وميرهان حسين وطارق علام وحلمي عبد الباقي والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، ومصطفى قمر وحكيم، وخالد يوسف وزوجته شاليمار والمطرب محمود اللبثي، ومي سليم واَخرون.

وظهر ماجد في أحد فيديوهات الحفل وهو يرقص مع ابنته على أغنية “بحبك يا صاحبي”، كما رقصت العروس مع زوجها على أغنية “أنت الحظ” لعمرو دياب.

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وماهيتاب ابنة ماجد المصري من زيجته الأولى الفنانة منى إش إش، احتفلت بعقد قرانها قبل أيام وشارك ماجد المصري جمهوره بصور وفيديوهات من عقد القران.

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