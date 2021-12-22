أسرار النجوم: بجراءة صادمة: نجمات شهيرات يرفعن ثوب الخجل و يعترفن بمعاشرة الرجال وفقدن عذريتهن في سن المراهقة .. ستنصدم عندما تعرف الأسماء ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تتمتع النجمات العالميات دائما بالجرأة فى التصريحات فهن لا يخجلن أبدا من الكشف عن أسرارهن الخاصة، بما فى ذلك متى وأين فقدن عذريتهن، وهو ما كشفه موقع مجلة US الأمريكية.

و نشرت مجلة US الأمريكية تقريرا عن عدد من النجمات صرحت عن موعد فقدهن عذريتهن، حيث فاجئن الكثيرين أنهن فقدوها فى وقت مبكر جدا يصل إلى أقل من 16 عاما.

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ومن أبرز هؤلاء النجمات العالميات اللاتي أعلنّ أنهن فقدن عذريتهن فى سن مبكرة النجمة العالمية أنجلينا جولى، حيث صرحت بأنها فقدت عذريتها كان سنها 14 عاما.

واعترفت مصممة الأزياء كيلى أوزبورن أنها فقدت عذريتها عندما كان سنها 13 عاما فيما قالت المغنية العالمية باريس هيلتون إنها فقدت عذريتها عندما كان سنها 15 عاما.

كما كشفت المغنية سينا ميلير أنها قامت بذلك فى عمر الـ16 فيما صرحت كاتي بيري بأنها قامت بذلك مع صديقها على أصوات الموسيقى عندما كانت فى عمر الـ16.

أما كلوي كارداشيان فقد صرحت بأنها اختبرت ذلك فى عمر الـ14 عاما فيما اعترفت شقيقتها كيم كارداشيان أيضا بأنها مثل شقيقتها قامت بذلك فى عمر الـ14 عاما.

المصدر: فوشيا