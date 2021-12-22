الفنانة روجينا تروج لفيلمها الجديد مربع برمودة

نشرت الفنانة روجينا البوستر الرسمي لفيلمها الجديد مربع برمودة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"؛ ترويجا له قبل عرضه بالسينمات.

وعلقت روجينا علي بوستر الفيلم : غدا فيلم مربع برمودة ، شخصية تي تي السلحدار .

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فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت انتاج شركة The Gate للمنتج عاطف كامل وشركة Yellow Tape Tech للمنتج احمد البطل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الاحداث الكوميدية.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بالسينمات بداية من اليوم 22 ديسمبر في مصر والدول العربية.