شاهد.. نجوم الفن في حفل زفاف ابنة ماجد المصري

أقيم مساء أمس حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصرى.

وتوافد عدد من نجوم الفن والمشاهير على أحد الفنادق النيلية لمشاركة الفنان ماجد المصري الاحتفال بزفاف كريمته ماهيتاب إلى مصطفى القاضي .

كان في مقدمة الحضور ميريهان حسين وطارق علام وحلمي عبدالباقي وأحمد كامل.

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