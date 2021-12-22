بيلي إيليش تترشح للأوسكار لأول مرة في مشوارها

ترشحت المغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة بيلي إيليش لنيل جائزة الأوسكار لأول مرة في مشوارها الفني، ضمن قوائم الترشيحات التي أعلنتها أكاديمية فنون وعلوم الصور منذ ساعات.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، القائمة القصيرة لـ 10 فئات قبل حوالي ثلاثة أشهر من حفل توزيع الجوائز السنوي في نسخته الـ 94، المقرر إقامته يوم 27 مارس المقبل.

ومن المقرر الإعلان عن القوائم المتبقية يوم 8 فبراير المقبل، قبل شهر من الحفل السنوي المقرر إقامته في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وترشحت أغنية بيلي إيليش الشهيرة التي كانت عنوانا بارزا لفيلم جيمس بوند الجديد هذا العام وهي " No Time To Die" التي تحمل نفس اسم الفيلم.

كما نال الفيلم الوثائقي الذي تدور أحداثه حول مسيرة بيلي إيليش الفنية Billie Eilish: The World’s a Little Blurry ضمن فئة أفضل عمل وثائقي التي تضم 15 فيلما متنافسا على الجائزة.

تنافس المغنية الأمريكية التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها العشرين، في قائمة أفضل أغنية لعمل سينمائي مع أسماء كبيرة من النجوم أبرزهم بيونسيه، وأريانا جراندي، وبراين ويلسون، جينيفر هدسون وغيرهم.