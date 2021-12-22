شاهد.. الفنان أدهم النابلسي يرد على الانتقادات بعد إعلان اعتزاله واتهامه بـ”تحريم”...

علق الفنان الأردني، أدهم نابلسي، على الانتقادات التي وجهت له، بعد إعلانه اعتزال الفن، واتهام البعض بأنه وصف الفن بـ"التحريم".

وخلال مقابلة عبر برنامج "نبض البلد"، أشار أدهم النابلسي إلى أنه "لم يتحدث بالحلال بالحرام، خلال مقطع الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله، وأنه كان يتحدث عن نفسه وشيء يخصه"، معتبرا أنه "ليس شيخا حتى يتحدث بالحلال والحرام، وأنه كان حذرا من الحديث بهذا الموضوع".

وأوضح النابلسي أنه "تحدث عن نفسه فقط في فيديو اعتزاله ولم يتحدث عن الفن والفنانين".

ولفت الفنان الأردني إلى أنه "يعمل على حذف جميع الأغاني من قناته على اليوتيوب"، مشيرا إلى أنه "قام بحذف 10 أعمال، ويعمل على حذف بقية أعماله".

وأضاف: "شكل القادم سيكون جميل جدا وسأقدم شيئا مفيدا للناس"، موضحا أن "هناك عقود وأمور يتم ترتيبها حاليا، ولا يملك أي عقد في الفترة المقبلة".

وكان النابلسي قد تعرض لحملة انتقادات واسعة بعد إعلان اعتزاله، حيث اعتبر البعض أن الفنان الأردني "يحرم" الفن، بينما دعمه البعض بقراره حول الاعتزال.