الفنانة الكويتية ليالي دهراب تعلن انسحابها من ”أمينة حاف 2” بشكل مفاجئ

أعلنت الفنانة الكويتية ليالي دهراب انسحابها من مسلسل ”أمينة حاف 2“ بشكل مفاجئ، وسط أنباء عن استبدالها بمواطنتها الفنانة إيمان فيصل.

وخرجت الممثلة الشابة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لتكشف عن انسحابها من المسلسل، معلقة بالقول ”للأمانة علشان وايد ناس تسألني، أمينة حاف 2، للأسف أنا مو فيه..“.

وكشفت ”دهراب“ أن سبب انسحابها من العمل، جاء لـ“ظرف شخصي“، دون أن تتطرق إلى مزيد من التفاصيل، وقالت ”ما تحطوا ببالكم شي، بس أنا مارة بظروف تعبانة فيها، فانسحبت من العمل، عسى الله يوفق الجميع“.

وعبر عدد من متابعي ليالي دهراب عن حزنهم وصدمتهم من قرار انسحابها، مرجعين نجاح مسلسل ”أمينة حاف“ إلى دورها الذي تقوم به، فيما شكك آخرون بأن تكون الفنانة إلهام الفضالة وراء هذا القرار.

وجاء إعلان الفنانة الصاعدة عن انسحابها من العمل، تزامنا مع نشر إلهام الفضالة منشورا عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ تكشف فيه عن بدء تصوير الجزء الثاني من ”أمينة حاف“.

ولفتت ليالي دهراب الأنظار إليها من خلال لعبها دور ”منيرة بنت طيبة“ في مسلسل ”أمينة حاف“، إذ أشاد الجمهور بأدائها.

وشكل دور ”منيرة“ نقلة نوعية في مسيرة الفنانة الشابة الصاعدة، والتي بدأت أولى خطواتها في التمثيل عام 2018، من خلال مسلسل ”محطة انتظار“، والذي لعبت فيه دور ”فرح“ إلى جانب كل من محمد المنصور وباسمة حمادة.

وبدوره، حقق مسلسل ”أمينة حاف“ نجاحا كبيرا خلال عرضه في موسم رمضان 2021، وهو يدور ضمن قالب اجتماعي كوميدي، فيما من المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل ”أمينة حاف“ في رمضان القادم 2022.

وكانت ليالي دهراب قد تحدثت سابقا عن مرورها بأزمة صحية في يونيو/ حزيران الماضي، والتي وصفتها بـ ”فترة غير منضبطة“، مؤكدة آنذاك أنها ”لا تعرف تحديدا ما الذي أصابها، وأنها عانت من حزن مفاجئ“، لتبدأ الاستعداد لاحقا لمسلسل ”لكل امرئ من اسمه نصيب“، والذي تم تغييره لاحقا لاسم ”جنية“.

وشهد مسلسل ”جنية“، المؤلف من ثماني حلقات، وشاركت ليالي دهراب في بطولته إلى جانب غدير السبتي، نجاحا كبيرا، ما ساهم كذلك في تعزيز مسيرة ”دهراب“ الفنية.