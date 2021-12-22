محمد القس بعد حصوله على الجنسية السعودية: فخر غظيم

وصف الفنان السوري محمد القس الذي اشتهر مؤخرا بشخصية "غازي" في مسلسل موضوع عائلي، حصوله على الجنسية السعودية بأنه فخر عظيم، وذلك في تصريحات لصحيفة عكاظ.

وقال محمد القس الذي يبلغ من العمر 44 عاما، في تصريحاته لعكاظ السعودية، إنه لم يتغير شيء بعد حصوله على الجنسية لأنه عاش بين السعوديين طوال 40 عاما من حياته، ويتلقى منهم نفس المعاملة والطيب والكرم والاخلاق.

وأضاف الممثل السوري الشهير في تصريحاته قائلا:" أنه ليس من السهل أن تقول أنت سعودي، هذا الشعور العظيم الذي يجعلك تفتخر بأعظم جنسية لأعظم أرض على المعمورة".

ووصف محمد القس فرحة الناس واتصالاتهم ودعواتهم من طبقات المجتمع السعودي تبين ذلك الحب والتقدير وتوضح معدن الشعب الذي يعتبر الأوفى بين شعوب العالم.

وشدد في تصريحه للصحيفة السعودية على أن الجنسية والهوية الوطنية السعودية تكليف قبل أن تكون تشريفا ومهمة صعبة ودورا كبيرا أقوم فيه غير دور التمثيل، وأوضح أن أصعب دور هو حمل الجنسية السعودية وتمثيلها خير تمثيل في المحافل التي تخصه والمحافل الدولية.

وتابع قائلا: "كم هو عظيم عندما يقال لك الفنان السعودي محمد القس.. ولم ينكر القس تعامل الشعب السعودي طوال 40 عاما".

أعلن الفنان والممثل السوري محمد القس بطل مسلسل "رشاش" الذي ظهر فيه بدور الرائد بدر، عن حصوله على الجنسية السعودية منذ أيام.

ونشر الخبر في تغريدة له على "تويتر" قائلا: "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير الملهم المجدد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتشريفي وتكريمي بمنحي الجنسية السعودية، معاهدا الله أن أكون في خدمة ديني ومليكي ووطني".

وتابع: "وإنني بعد حمد الله وشكره أولا وأخيرا، على نعمة السعودية العظمى، فإن حملي لهذه الجنسية العظيمة هو تكليف قبل أن يكون فخرا وتشريفا، أدعو الله أن يعينني على أداء واجبها".

محمد القس هو فنان سوري من مواليد حمص، بدأ مشواره من خلال جمعية الفن الثقافي في الرياض، وشارك في العديد من المسرحيات قبل الانتقال إلى الدراما، وشاكر مؤخرا في مسلسل موضوع عائلي الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا بعد عرضه على منصة شاهد.